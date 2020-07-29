С 3 августа в Екатеринбурге начнется третий этап опрессовок

В ближайший понедельник, 3 августа, в Екатеринбурге начнется третий этап опрессовок, который проведет АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (АО «ЕТК»).

Как сообщает пресс-служба мэрии, опрессовки пройдут с 3 по 6 августа с прекращением горячего водоснабжения.

До начала гидравлических испытаний температуру горячей воды понизят, а после их завершения горячее водоснабжение будет производиться по обратным трубопроводам. Энергетики предупреждают, что сразу после опрессовок горячая вода может быть не слишком горячей и со слабым напором.

В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо звонить по телефонам: 329-33-52, 329-37-52, 331-22-18 (начальник смены тепловых сетей ЦДС АО «ЕТК»); 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»); 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий этап опрессовок прошел с 6 по 9 июля. Третий этап должен стать последним в этом году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 29.07.20

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