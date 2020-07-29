Дым от лесных пожаров загрязнил воздух Североуральска

Территориальный отдел Роспотребнадзора зафиксировал вредные вещества в воздухе Североуральска из-за лесных пожаров. По данным специалистов на 28 июля, в атмосфере выявлено превышение показателей по диоксиду серы и диоксиду углерода. Мониторинг качества воздуха проводится также в Ивдельском, Серовском, Гаринском и Карпинском округах. Напомним, на этих территориях сейчас бушуют лесные пожары, в трех муниципалитетах – Ивделе, Гари и Пелыме – введен режим ЧС.

В управлении Роспотребнадзора напомнили, что для профилактики негативного влияния загрязненного воздуха необходимо проводить регулярную влажную уборку в помещениях, ограничить проветривание, меньше выходить на открытый воздух, больше пить воды и использовать на улице гигиенические маски. При появлении симптомов со стороны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы нужно немедленно обратиться к врачу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 29.07.20

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