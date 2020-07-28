В Свердловской области возникает по 12 лесных пожаров в сутки – виной всему засуха и жара

В Свердловской области лето выдалось аномально жарким и сухим. Кроме того, в этом году необычно много сухих гроз, из-за чего в регионе распространяется огонь в лесах. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Уральской базы авиационной охраны лесов Денис Шуплецов. По его словам, самый большой удар пришелся по северу области. «Ситуация напряженная, сложная, три муниципальных образования ввели режим ЧС. Средний прирост по области – 12 пожаров в день. Но мы более-менее справляемся. Подспорье было в прошлом году – поставка техники от РФ, благодаря наличию тракторов и бульдозеров можем реагировать», – сказал он.

Сложнее всего ситуация в труднодоступных районах и гористой местности, куда можно добраться только самолетом или вертолетом. «Сейчас зона горения в труднодоступных территориях. Даже трактор, заходя на болота, проваливается, несмотря на засуху, а ветер все раздувает», – отметил Шуплецов.

По его словам, потенциально угроза распространения огня к населенным пунктам есть. Но пока риски невелики. «Мы сдерживаем огонь, активного горения нет, с утра росы выпадают, придавливают пожары немного, но чтобы активно переживать, такой ситуации нет», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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