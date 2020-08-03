Волна лесных пожаров пошла на спад, но «Денежкин Камень» все еще горит

Волна июльских лесных пожаров, которая была связана с жаркой ветреной погодой и сухими грозами, пошла на спад. Сегодня только один действующий лесной пожар в Пелымском городском округе нуждается в особом внимании и контроле.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. По его словам, всего на тушении лесных пожаров в области задействовано более 300 специалистов парашютно-десантной и наземной пожарной службы Уральской авиабазы и 80 единиц лесопожарной техники.

Лесной пожар на территории заповедника «Денежкин Камень» локализован на площади 120 га, но еще не побежден. Ведется окарауливание кромки пожара, ликвидируются очаги тления между камнями внутри выгоревшей территории. Этой работой занимаются более 80 специалистов. По данным самого заповедника, волонтеры уже уехали с территории тушения.

В области действует система видеонаблюдения с вышек сотовой связи «Лесохранитель», ведется космомониторинг горячих точек, работает единый телефон лесной охраны 8-800-100-94-00, по которому можно сообщать о возгорании в лесу в единый диспетчерский центр Уральской базы авиационной охраны лесов.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что губернатор Евгений Куйвашев и начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев получили прокурорские представления из-за роста числа природных пожаров в регионе. Кроме того, прокуратура объявила предостережение министру природных ресурсов Алексею Кузнецову о недопустимости нарушений природоохранного законодательства. Ведомство указывает, что заповедник «Денежкин Камень» горит на севере области с 17 июля . При этом в апреле 2020 года прокуратура сообщила Алексею Кузнецову о недостатках в подготовке к пожароопасному периоду. Также прокуратура сейчас проверяет деятельность руководства заповедника – насколько своевременно оно уведомило компетентные органы о начале пожара.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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