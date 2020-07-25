В заповеднике «Денежкин камень» больше недели тушат пожар, на борьбу с огнем направили еще 20 человек

МЧС увеличило группировку специалистов, занятых в тушении пожара в заповеднике «Денежкин камень». Со стихией не удается справиться уже неделю. Теперь ликвидацией огня заняты 90 человек. «Сегодня дополнительно из городов Верхотурье и Краснотурьинск направлены 20 огнеборцев. Всего борьбу с природным пожаром в заповеднике ведут более 90 человек (лесоохрана, добровольные пожарные, волонтеры, работники заповедника, МЧС)», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области. Сейчас приходится тушить огонь в труднодоступной и безводной местности, – говорят спасатели. Для этого специалистам пришлось прокладывать магистральную линию длиной 1800 метров от реки Сосьва, чтобы перекачивать воду. Далее пожарные из емкости с набираемой водой наполняют ранцевые огнетушители и продвигаются к очагам горения.

«За вчерашний день вертолет Ми-8 МЧС России доставил в район верхней кромки пожара в авиационных емкостях 17 тонн воды, из которых наземная группировка производила забор воды для целей пожаротушения», – рассказали в МЧС. Напомним, пожар в заповеднике «Денежкин камень» продолжается уже больше недели – с 17 июля. Сначала загорелся мох, потом пламя перекинулось на деревья. Ситуацию осложняет то, что источник воды находится в нескольких километрах от места пожара. Изначально причиной возгорания считали сухую грозу, но министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области выдвинуло свои версии: не исключают вину людей, которые могли развести огонь, либо бросить окурок.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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