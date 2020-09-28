Из-за двухнедельного пожара в заповеднике «Денежкин камень» возбуждено уголовное дело

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ «Нарушение режима заповедников, повлекшее причинение значительного ущерба». Это связано с июльским пожаром в «Денежкином камне».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областной прокуратуры, надзорное ведомство провело проверку по факту крупного пожара на территории заповедника. Выяснилось, что причиной возгорания могло быть нахождение в особо охраняемой зоне посторонних. Чтобы найти их, нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор направил материалы проверки в следственные органы полиции в порядке ст. 37 УПК РФ.

Напомним, с 17 июля на севере Свердловской области полыхал заповедник «Денежкин камень». Сначала загорелся мох, потом пламя перекинулось на деревья. Только 31 июля, когда пожар разросся до 120 гектаров, его удалось локализовать. Окончательная сумма ущерба пока не установлена.

Екатеринбург, Североуральск, Елена Владимирова

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