Пожар в «Денежкином Камне» локализован

Пожар в заповеднике «Денежкин Камень» на севере Свердловской области разросся до 120 гектаров, но его удалось локализовать. «Его площадь не растет, специалистам осталось его дотушить до полной ликвидации», – сообщили «Новому Дню» в министерстве природных ресурсов региона.

Там также рассказали, что в регионе за минувшие сутки пожарные справились с четырьмя очагами общей площадью 160 гектаров. В настоящий момент сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов продолжают работать на тушении 19 лесных пожаров. В министерстве подчеркнули, что урозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

«Большинство «горячих точек» по-прежнему находятся на севере области в труднодоступных для наземной техники местах на территории Пелымского и Гаринского городских округов. В Ивдельском городском округе все, кроме одного пожара площадью 15 гектаров, локализованы», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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