В заповеднике «Денежкин камень» горят леса

Сегодня около шести часов утра сотрудники «Денежкиного камня» обнаружили пожар на территории заповедника. К этому времени он составляет 6,2 га. Место возгорания то же самое, что и в прошлом году, – Вересовый Увал, сообщили в пресс-службе природного парка.

Пожар пока низовой устойчивый. Ситуация осложняется сильным ветром и сухой погодой.

На месте с огнём пытаются справиться 9 сотрудников заповедника, они прокладывают минерализованную полосу. Ближайший источник воды – река Сосьва – находится в нескольких километрах от места пожара. МЧС планирует направить 10 человек только к вечеру, но в ближайшее время авиалесоохрана выделит 18 помощников.

«Заповедник «Денежкин камень» ждет и помощи волонтеров для обслуживания полевого лагеря и прокладки минерализованной полосы», – добавили в заповеднике.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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