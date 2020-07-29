Прокуратура внесла Куйвашеву представление из-за горящих лесов

Губернатор Евгений Куйвашев и начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев получили прокурорские представления из-за роста числа природных пожаров в регионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в надзорном ведомстве, по состоянию на 28 июля в области было зарегистрировано 467 возгораний на площади 6 916 га. В сравнении с прошлым годом количество и площадь пожаров увеличились почти на 50%. При этом прокуратура выяснила, что в области недостаточно сил и средств пожаротушения (всего 15% от необходимого количества) для локализации и ликвидации крупных пожаров. Это и послужило причиной вынесения представления Евгению Куйвашеву. Вчера оно было рассмотрено первым замом губернатора Алексеем Орловым с участием начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктора Теряева.

Кроме того, прокуратура объявила предостережение министру природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексею Кузнецову о недопустимости нарушений природоохранного законодательства. Ведомство указывает, что с 17 июля горит заповедник «Денежкин Камень» на севере области. При этом в апреле 2020 года прокуратура сообщила Алексею Кузнецову о недостатках в подготовке к пожароопасному периоду. Также прокуратура сейчас проверяет деятельность руководства заповедника – насколько своевременно оно уведомило компетентные органы о начале пожара. По состоянию на 27 июля огонь там прошел уже 65 гектаров.

Напомним, сейчас в Свердловской области в трех муниципальных образованиях введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, об этом накануне на пресс-конференции рассказал и.о. руководителя Уральской базы авиационной охраны лесов Денис Шуплецов. Речь идет об Ивделе, Пелыме и Гаринском округе. По его словам, вчера на севере региона горело 3 700 гектаров леса, в других территориях – около 200 гектаров. В тушении задействовано более 600 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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