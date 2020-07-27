В заповеднике «Денежкин Камень» сгорело уже 65 га леса

По состоянию на сегодняшний день в горящем заповеднике «Денежкин Камень» огонь прошел уже 65 гектаров. Лесные пожарные и волонтеры работают над тем, чтобы остановить горящую кромку. На сайте заповедника сообщается, что пожар распространяется в юго-восточном и в северо-западном направлениях.

На тушении пожара задействовано 82 человека и наземная техника. Вертолет Ми-8, на котором работают специалисты Уральской авиабазы, ежедневно доставляет к месту тушения от 15 до 17 тонн воды в емкостях. Пройденная огнем площадь составляет 65 гектаров, сообщили «Новому Дню» в областном минприроды.

Напомним, пожар в заповеднике «Денежкин камень» продолжается уже больше недели – с 17 июля. Сначала загорелся мох, потом пламя перекинулось на деревья. Ситуацию осложняет то, что источник воды находится в нескольких километрах от места пожара. Специалистам пришлось прокладывать магистральную линию длиной 1800 метров от реки Сосьвы, чтобы перекачивать воду. Изначально причиной возгорания считали сухую грозу, но министерство природных ресурсов выдвинуло свои версии: не исключают вину людей, которые могли развести огонь, либо бросить окурок.

Добавим, что всего на сегодня в Свердловской области действует 42 лесных пожара, 22 из них локализованы на площади 1,1 тысяч гектаров. На борьбу со стихией сегодня брошены 653 человека и 148 единиц лесопожарной техники, а также авиация. Ликвидация пожаров в Ивдельском и других отдаленных районах области осложнена высокой температурой воздуха и отсутствием осадков. Высохшая лесная подстилка вспыхивает от любой искры, в том числе и от сухих гроз. Пожары действуют в труднодоступной зоне охраны, поэтому доставка сил и средств тушения идет преимущественно воздушными суднами Ан-2 и Ми-8. Распространение огня ограничивают вручную – путем создания минерализованных полос.

Североуральск, Елена Владимирова

Североуральск. Другие новости 27.07.20

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