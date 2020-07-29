На Урале семье умершего от коронавируса попытались отдать чужое тело, а настоящее похоронили под другим именем

В деталях жуткой истории, которая произошла в городе Краснотурьинске (Свердловская область), разбираются сразу несколько ведомств. Родным скончавшегося от коронавируса Станислава Еремеева попытались отдать тело другого человека, одев чужой труп в вещи их родственника. В свою очередь, родные другого мужчины, Виктора Алексеева, также получили чужое тело, но в закрытом гробу.

Дочь Еремеева Мария Мешкова рассказала, что ее отец заразился во время внутрибольничной вспышки в Краснотурьинской центральной горбольнице. По ее словам, ему потребовалась искусственная вентиляция легких, мужчину подключили к аппарату, но позднее перевели в Карпинск, где свободного ИВЛ, по информации Марии, не оказалось, и 64-летний мужчина скончался. «Он отдал лучшие годы жизни и здоровье этому городу, этой области, этой стране. И теперь его лишили права на жизнь и медицинскую помощь», – писала Мария в соцсетях.

Однако на этом трагическая история не завершилась. Родственники попытались забрать тело Еремеева из карпинской больницы, но им объяснили, что, по правилам, его должны похоронить без церемонии в закрытом гробу, засыпав хлоркой. Об этом также сообщила Мария. Позднее, когда она связалась с представителями карпинского больничного морга, ей пояснили, что родным все же дадут попрощаться, но издалека («Новый День» запросил в оперативном штабе Свердловской области информацию о том, какие регламенты действуют сейчас для похорон умерших от коронавируса).

Так или иначе, семье попытались отдать тело другого мужчины, одетого в вещи Еремеева. Они начали разбираться в ситуации, обратившись с заявлением в полицию. Тогда и выяснилось, что 64-летнего жителя Краснотурьинска уже похоронили, причем под чужим именем – Виктора Алексеева. Родственники последнего тоже получили чужое тело, но в закрытом гробу, рассказала Мешкова.

Накануне вечером на кладбище в присутствии родственников обоих мужчин была проведена эксгумация. Как сообщила «Новому Дню» Мария, сейчас семья готовится к похоронам отца, родные Еремеева обратились также в Следственный комитет.

В пресс-службе ведомства агентству подтвердили, что проводится проверка. Собственные разбирательства проводят также прокуратура и минздрав региона, в чьем подчинении находятся обе больницы – и Краснотурьинска, и Карпинска.

Екатеринбург, Елена Сычева

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