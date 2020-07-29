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Среда, 29 июля 2020, 16:00 мск

Новости Екатеринбург

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Оперштаб опроверг информацию о специальных способах захоронения умерших от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области опроверг информацию о том, что умерших от коронавируса людей должны хоронить каким-то особым способом. «По данным медиков и Роспотребнадзора, специальных требований нет», – сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе региона.

Ранее жительница Краснотурьинска Мария Мешкова, чей отец умер в больнице Карпинска от Covid-19, рассказала, что ей не хотели выдавать тело папы. Сначала в морге ей сообщили, что его похоронят, засыпав хлоркой и поместив в пакет, в закрытом гробу. После девушке удалось добиться того, чтобы родным разрешили проститься с отцом, однако семье выдали тело чужого мужчины. Оказалось, отца Мешковой уже похоронили – под другим именем и в закрытом гробу. Накануне была проведена эксгумация, семья готовится к похоронам.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.07.20

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