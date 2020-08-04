Тагильчанину, обвиняемому в смерти ребенка во время стрельбы по банкам, продлили арест

Жителю Нижнего Тагила Александру Борисову, которого обвиняют в смерти восьмилетнего мальчика, продлили арест еще на три месяца. Он будет находиться в СИЗО до 4 ноября, пока идет следствие. Решение принял Ленинский райсуд Нижнего Тагила.

Напомним, ровно год назад, 4 августа 2019 года произошла трагедия. Восьмилетний Егор Коркунов отпросился у родителей и поехал кататься на велосипеде. Через некоторое время к матери мальчика прибежали соседские дети, которые рассказали, что в ее сына попала пуля – прямо в голову.

Позднее выяснилось, что компания ребят играла неподалеку от места, где группа взрослых мужчин стреляла по банкам из пневматического ружья. Одна из пуль попала в голову мальчику.

«Ребенок лежит. У него дырка в голове, кровь бежит. И Александр Борисов был здесь же, успокаивал меня, мол, все будет хорошо. И в это же время пил пиво. У него была полторашка в руках. Я и не поняла, что стрелок – это он», – рассказывала «Новому Дню» мама погибшего мальчика.

Мужчина стрелял по банкам из ружья, а попал в голову ребенка

В течение пяти месяцев врачи боролись за жизнь Егора, но спасти его не удалось – 12 января он скончался, а Борисову было предъявлено обвинение по п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

Креков пообещал разобраться с жалобами медиков о невыплате «коронавирусных» компенсаций. / В свердловских больницах снизилось число больных коронавирусом на аппаратах ИВЛ. / Уральский мухтасибат: «Жертвоприношения в жилых массивах недопустимы». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»