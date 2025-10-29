Тагильчанину, осужденному за убийство ребенка, отказали в переводе в колонию-поселение

Тагильчанин Александр Борисов, осужденный по статьям «убийство» и «хулиганство», обратился с ходатайством о переводе в колонию-поселение. Его жертвой в 2019 году стал 8-летний мальчик, который скончался от пулевого ранения в больнице.

В августе 2019 года, будучи пьяным, Борисов развлекался стрельбой по банкам из пневматической винтовки возле остановки общественного транспорта. С ним в компании был подросток, которому он дал заряженное оружие. Стрельба закончилась трагедией – пуля попала в голову 8-летнему ребенку, который играл неподалеку. Мальчик пробыл в коме полгода и скончался в больнице. Вину в совершении преступления Борисов не признал. Его адвокат настаивала, что роковая пуля была выпущена не им.

Облсуд в 2020 году приговорил Борисова к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Ему осталось отбыть еще 3 года и 2 месяца, и он подал ходатайство о переводе его в колонию-поселение. Невьянский суд в удовлетворении ходатайства отказал. Прокурор на заседании указал на нестабильное поведение осужденного и на то, что Борисов не возместил исковые обязательства, которые были наложены на него по приговору суда.

Екатеринбург, Таисья Исупова

