Прокурор потребовала 10 лет строгого режима для «тагильского стрелка»

Сегодня в судебных прениях прокурор попросила признать тагильчанина Александра Борисова виновным в убийстве мальчика в августе 2019 года и приговорить его к 10 годам колонии строгого режима.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного суда, суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 30 декабря на 11:00.

Напомним, в августе 2019 года в Нижнем Тагиле был тяжело ранен из огнестрельного оружия 7-летний мальчик. Полгода ребенок пробыл в коме, затем, несмотря на все усилия медиков, скончался. В его смерти обвинили местного жителя Александра Борисова, который в день трагедии развлекался стрельбой из пневматической винтовки по пустым банкам. Вместе с ним таким же образом веселились еще один мужчина и подросток. Банки, выполнявшие роль мишеней, стояли на скамейке, позади которой играли дети. Одним из них оказался пострадавший мальчик.

Друзья раненого поспешили к матери пострадавшего, чтобы рассказать ей обо всем. Когда женщина прибежала на место происшествия, она застала Борисова рядом с сыном. «Ребенок лежит. У него дырка в голове, кровь бежит. И Александр Борисов был здесь же, успокаивал меня, мол, все будет хорошо. И в это же время пил пиво. У него была полторашка в руках. Я и не поняла, что стрелок – это он», – рассказала мама погибшего мальчика. Сам Борисов на суде утверждал, что пуля – не его. Адвокат Борисова настаивает, что смертельный выстрел произвел не его клиент, а гулявший вместе с ним подросток.

Нижний Тагил, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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