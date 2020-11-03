Начался суд над «тагильским стрелком», убившим 7-летнего мальчика

Сегодня в Свердловском областном суде начался процесс над тагильчанином Александром Борисовым. Его обвиняют в том, что 4 августа 2019 года он в людном месте стрелял из пневматической винтовки. Одна пуля попала в голову 7-летнему Егору, игравшему поблизости. 12 января 2020 года мальчик скончался в больнице, не приходя в сознание.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе облсуда, следователи считают, что Борисов в тот день был пьян. Он прогуливался вблизи магазина и остановки общественного транспорта и стрелял по пустым банкам из пневматической винтовки со встроенной в нее усиленной газовой пружиной, увеличившей мощность оружия. Вместе с ним таким же образом развлекались еще один мужчина и подросток. Банки, выполнявшие роль мишеней, стояли на скамейке, позади которой играли дети. Одним из них оказался пострадавший мальчик.

Примечательно, что место ЧП Борисов не покинул, даже когда туда прибежала мама раненого мальчика. По словам женщины, она даже предположить не могла, что такое могло случиться – среди бела дня в людном месте получить ранение в голову. «Ребенок лежит. У него дырка в голове, кровь бежит. И Александр Борисов был здесь же, успокаивал меня, мол, все будет хорошо. И в это же время пил пиво. У него была полторашка в руках. Я и не поняла, что стрелок – это он», – рассказала мама погибшего мальчика.

По версии следствия, действия Борисова должны быть квалифицированы судом как хулиганство с применением оружия и убийство малолетнего из хулиганских побуждений. В обвинительном заключении указано, что Борисов, в отличие от бывшего с ним подростка, осознавал характер и опасность своих действий. Не знать о нахождении детей поблизости Борисов не мог – их было хорошо видно и слышно. Кроме того, рядом находились магазин и остановка, где также могли быть люди, но Борисова это не остановило.

Поскольку 4 ноября истекает срок содержания подсудимого под стражей, прокурор ходатайствовала о продлении ему ареста. Суд продлил Борисову меру пресечения на 6 месяцев со дня поступления уголовного дела в суд, то есть до 20 апреля 2021 года. Судебное следствие продолжится с допроса свидетелей по делу 5 ноября.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

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