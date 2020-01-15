В Нижнем Тагиле выберут меру пресечения стрелку, из-за которого погиб восьмилетний мальчик (ФОТО)

В Нижнем Тагиле начался суд по громкому уголовному делу в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве восьмилетнего мальчика Егора. Ребенок умер в конце прошлой недели, пробыв несколько месяцев в коме.

Школьник не приходил в сознание с августа 2019 года, когда в его голову попала пуля – неподалеку от места, где играли дети, местный житель Александр Борисов упражнялся в стрельбе по жестяным банкам из пневматической винтовки.

Сегодня рассматривается вопрос об избрании меры пресечения на время следствия. «Мы будем добиваться самого сурового наказания для Борисова, вплоть до пожизненного лишения свободы», – сказал «Новому Дню» отец ребенка Антон Коркунов.

Сначала полиция возбудила дело по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», но после смерти мальчика расследованием занялись в СУ СКР по Свердловской области, а дело переквалифицировали на п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений».

Екатеринбург, Влад Тринько, Елена Сычева

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