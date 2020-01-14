После смерти раненого в голову ребенка возбудили уголовное дело об убийстве

Виновному в смерти мальчика из Нижнего Тагила, которому в голову попала пуля, грозит срок за убийство. Ранее расследовалось дело по более мягкой статье. «Следственными органами Следственного комитета России по факту гибели 7-летнего мальчика в Нижнем Тагиле, раненного мужчиной, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). Уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления СК России», – сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По данным следствия, выстрел совершил пьяный мужчина. Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Напомним, правоохранители ранее расследовали уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который пьяным стрелял из пневматической винтовки по жестяным банкам и попал в голову семилетнего мальчика. это произошло летом прошлого года, ребенок впал в кому, два дня назад он умер в больнице. В МВД возбудили дела по по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», после гибели мальчика расследованием занялись в СКР.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 14.01.20

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