СК проверяет, отчего умер мальчик с простреленной головой

В Нижнем Тагиле начата доследственная проверка сообщений о смерти восьмилетнего мальчика, который пробыл в коме несколько месяцев. Школьник по имени Егор умер накануне, не приходя в сознание с момента госпитализации. Врачи пытались спасти ребенка после того, как в августе прошлого года в его голову выстрелил пьяный тагильчанин, который упражнялся в меткости неподалеку от детей – он целился по жестяным банкам, но пуля попала в мальчика.

«Органы Следственного комитета намерены назначить и провести судебную медицинскую экспертизу в целях установления точной причины смерти ребенка, также выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии. По результатам проведения первоначальных мероприятий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Уголовное дело в отношении стрелка, который сначала скрылся, но позднее был задержан, расследовали органы полиции. Сейчас свое разбирательство по факту смерти ребенка проводят следователи – это технический момент, чтобы начать работу, не дожидаясь передачи дела, пояснили «Новому Дню» в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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