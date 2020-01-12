Раненый пьяным тагильчанином школьник умер в больнице

В Нижнем Тагиле скончался восьмилетний школьник, которого в летом прошлого года ранил в голову пьяный местный житель. О том, что мальчика не стало, сообщила его сестра Алина в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня из жизни ушел Егор. Земля тебе пухом, мы тебя все очень сильно любим, ты был любимым братом, ты был заботливый братик, мы тебя все очень любим, но почему ты так мало увидел жизнь, ты моя сокровушка, я тебя очень сильно люблю», – написала она.

Инцидент произошел в августе 2019-го. Мужчина стрелял из пневматической винтовки по жестяным банкам неподалеку от места, где играли дети. Один из выстрелов стал роковым для мальчика. После инцидента тагильчанин скрылся, но позднее был задержан, экспертиза показала, что он был пьян.

Из-за ранений ребенку требовалась серьезная медпомощь – в голове скапливалась жидкость, из-за чего образовался отек головного мозга. Доставленный в уральскую столицу вертолетом ребенок несколько месяцев пробыл в состоянии комы. Врачи не смогли помочь ему. Мать мальчика обращалась в клиники разных стран, но никто не брался вылечить школьника. Он скончался, не приходя в сознание.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.20

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