Адвокат «тагильского стрелка» утверждает, что мальчика убил подросток

Адвокат «тагильского стрелка» Александра Борисова, которого обвиняют в убийстве из пневматической винтовки 7-летнего мальчика Егора, настаивает, что смертельный выстрел произвел не его клиент, а гулявший вместе с ним подросток.

Как заявил «Новому Дню» адвокат Виталий Варёхин, этот факт уже установлен следствием. Судебный процесс продолжается, 3 декабря состоится очередное заседание.

Напомним, суд над Борисовым проходит в закрытом от прессы режиме, так как жертвой является ребенок. Как уже писал «Новый День», по версии следствия, дело было так: 4 августа 2019 года Борисов был пьян. Он прогуливался вблизи магазина и остановки общественного транспорта и стрелял по пустым банкам из пневматической винтовки. Вместе с ним таким же образом развлекались еще один мужчина и подросток. Банки, выполнявшие роль мишеней, стояли на скамейке, позади которой играли дети. Пуля попала одному из них в голову. 12 января 2020 года мальчик скончался в больнице, не приходя в сознание.

Примечательно, что место ЧП Борисов не покинул, даже когда туда прибежала мама раненого мальчика. По словам женщины, она даже предположить не могла, что такое могло случиться – среди бела дня в людном месте получить ранение в голову. «Ребенок лежит. У него дырка в голове, кровь бежит. И Александр Борисов был здесь же, успокаивал меня, мол, все будет хорошо. И в это же время пил пиво. У него была полторашка в руках. Я и не поняла, что стрелок – это он», – рассказала мама погибшего мальчика.

По версии следствия, действия Борисова должны быть квалифицированы судом как хулиганство с применением оружия и убийство малолетнего из хулиганских побуждений. В обвинительном заключении указано, что Борисов, в отличие от бывшего с ним подростка, осознавал характер и опасность своих действий.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

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