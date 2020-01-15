«Он пил пиво здесь же и успокаивал меня, я не знала, что он – стрелок», – мама мальчика, скончавшегося от пулевого ранения в голову, рассказала о трагедии (ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» пообщалась с семьей 8-летнего мальчика, который скончался из-за пулевого ранения в голову. Анна и Антон Коркуновы рассказали о том, что произошло в коллективном саду, где они обычно живут летом, и как их ребенок стал жертвой пьяной стрельбы.

8-летний мальчик стал жертвой стрельбы в коллективном саду

Трагедия произошла 4 августа прошлого года. Егор отпросился у мамы покататься на своем новом велосипеде, и уехал туда, где местные мальчишки катались на «тарзанке». Через 20 минут к Анне прибежали обеспокоенные дети и сообщили, что мальчику пуля пробила голову. По словам Анны, она даже предположить не могла, что такое могло случиться – среди бела дня в людном месте получить ранение в голову. «Ребенок лежит. У него дырка в голове, кровь бежит. И Александр Борисов (обвиняемый – прим. ред.) был здесь же, успокаивал меня, мол, все будет хорошо. И в это же время пил пиво. У него была полторашка в руках. Я и не поняла, что стрелок – это он», – рассказывает мама погибшего мальчика. Подробности – смотрите на видео.

Пять месяцев врачи боролись за жизнь Егора, но спасти его не удалось. Родители рассказали, что некоторое время назад ребенку стало лучше, но ненадолго. 12 января впервые за 8 лет Коркуновы решили отметить годовщину со дня бракосочетания. В 5 вечера им позвонили медики из Екатеринбурга и сообщили, что их сын скончался. В четверг, 16 января в Нижнем Тагиле Коркуновы похоронят Егора.

Сегодня в Тагилстроевском районном суде состоялось заседание, где была определена мера пресечения Александру Борисову, обвиняемому в стрельбе. Изначально в МВД возбудили дело по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», после гибели мальчика расследованием занялись в СКР. А дело переквалифицировали на п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений». Следователи и родители ребенка считают, что в убийстве виноват Борисов, он же сегодня в суде заявил, что это была не его пуля. Тагилстроевский районный суд отправил обвиняемого в СИЗО на 2 месяца.

Нижний Тагил, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Нижний Тагил. Другие новости 15.01.20

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