Нижнетагильского стрелка просят арестовать на 2 месяца (ФОТО)

В Тагилстроевском суде продолжается заседание по избранию меры пресечения Александру Борисову. После того, как следователь озвучил свое ходатайство, выяснились ужасающие детали того дня, когда пуля попала в голову маленькому Егору.

Как передает корреспондент «Нового Дня» из зала суда,следователь считает, что приговора мужчина должен дожидаться под арестом и просит отправить его под стражу на 2 месяца – есть основания считать, что обвиняемый может скрыться или как-то воздействовать на свидетелей. Интересы Борисова представляет адвокат по назначению Виталий Варюхин. С ходатайством следователя он не согласен. Адвокат заявил в суде, что когда первое ружье забирали, Борисов не присутствовал, был в полиции. Потом, по кадрам с видео выяснилось, что взяли не то ружье, а то, из которого стреляли, Борисов сам выдал полиции.

Также в суде прозвучало, что по материалам следствия обвиняемый в момент, когда вел стрельбу, был пьян – Борисов же уверяет, что был трезвым, не пил, потому что был за рулем. У родителей мальчика прямо противоположная информация – они видели, как он стоял у тела ребенка, пил пиво и говорил маме Егора, что все будет хорошо. На тот момент женщина еще не знала, что это и есть стрелок.

В августе 2019 года Борисов стрелял из пневматики по банкам в коллективном саду, пуля попала в голову мальчика. Восьмилетний Егор скончался 12 января 2020-го, все это время он был в коме. Следователи и родители ребенка считают, что в убийстве виноват Борисов, он же сегодня в суде заявил, что это была не его пуля.

Адвокат объяснил, почему его подзащитного стоит оставить на свободе. Во-первых, заявил он, в принадлежащие Борисову ружья не вносились никакие конструктивные изменения, что подтверждено баллистическими экспертизами. Борисова не было дома, когда полицейские изымали первое ружье, он в это время был в полиции. По видеозаписям в отделе определили, что взяли не то оружие. Потом подсудимый с сотрудниками правоохраны приехал домой и выдал им то ружье, из которого стрелял.

Во-вторых, адвокат обратил внимание, что его подзащитный подошел к раненому мальчику, проверил пульс, находился там до прибытия помощи. А то, что он ушел с места происшествия, – правильно, так как помогло ему избежать самосуда.

Суд удалился в совещательную комнату.

Нижний Тагил, Владислав Тринько, Светлана Загороднева

Нижний Тагил. Другие новости 15.01.20

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