Обвиняемый в убийстве мальчика извинился перед родителями в суде, но вину не признал (ФОТО)

Александра Борисова, которого обвиняют в убийстве мальчика в Нижнем Тагиле, доставили в суд. Он извинился перед родителями, сказал, что в тот день, когда палил из ружья по жестяным банкам, он был трезв. Однако свою вину в убийстве он не признает – говорит, что пуля, которая застряла в голове мальчика, была не его. Он также отрицает информацию о том, что пытался скрыться. «В день инцидента держал этого ребёнка на руках, и чувствовал его дыхание», – озвучил Борисов.

Он попросил оставить его на свободе, аргументировав тем, что так он «будет полезнее», будет оказывать родителям мальчика какую-то помощь. Отметим, за те полгода, когда мальчик был в коме, родители, по их словам, получили от стрелка 30 тысяч рублей.

Следователь рассказал родителям мальчика, что мужчина вину признал частично, умысел на преступление не признал. Они будут просить максимально жесткого наказания. «Мы будем добиваться самого сурового наказания для Борисова, вплоть до пожизненного лишения свободы», – сказал «Новому Дню» отец ребенка Антон Коркунов.

Напомним, сегодня Борисову должны вынести меру пресечения, а судить его будут по п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений». Следствие считает, что он, упражняясь в стрельбе, попал в голову семилетнему Егору. Мальчик впал в кому, ему исполнилось восемь лет, а спустя несколько дней он умер.

Нижний Тагил, Владислав Тринько, Светлана Загороднева

Нижний Тагил. Другие новости 15.01.20

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