Тагильского стрелка отправили под стражу на два месяца

Тагильчанина Андрея Борисова, которого обвиняют в гибели 8-летнего Егора, отправили под арест до окончания следствия – 13 марта 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, судья Ольга Хуснутдинова прислушалась к аргументам Андрея Махно – следователя по особо важным делам, который заявил, что обвиняемый может скрыться или как-то воздействовать на свидетелей. Интересы Борисова представлял адвокат по назначению Виталий Варюхин. С ходатайством следователя он не согласен. Адвокат заявил в суде, что когда первое ружье забирали, Борисов не присутствовал, был в полиции. Потом по кадрам с видео выяснилось, что изъяли не то ружье, а то, из которого стреляли, Борисов сам выдал полиции. К тому же адвокат подчеркнул, что его подзащитный подошёл к раненому мальчику, проверил пульс, находился там до прибытия помощи. А то, что он ушел с места происшествия – правильно, так как помогло ему избежать самосуда.

Напомним, инцидент произошел в августе прошлого года в районе одного из нижнетагильских коллективных садов. Тогда трое мужчин стреляли из пневматической винтовки по жестяным банкам. Одна пуля попала в голову 7-летнему мальчику. Врачи несколько месяцев боролись за жизнь ребенка, однако 12 января в районе 5 часов вечера он скончался. Изначально в МВД возбудили дело по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», после гибели мальчика расследованием занялись в СКР. А дело переквалифицировали на п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений». Следователи и родители ребенка считают, что в убийстве виноват Борисов, он же сегодня в суде заявил, что это была не его пуля.

Видеосюжет из суда и интервью с родителями погибшего мальчика смотрите позже на канале агентства.

Нижний Тагил, Владислав Тринько

Нижний Тагил. Другие новости 15.01.20

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