На Урале пьяный мужчина прострелил голову 7-летнему мальчику, состояние – крайне тяжелое

В коллективных садах Нижнего Тагила пьяный мужчина, стреляя по банкам из пневматической винтовки, случайно попал в голову маленькому мальчику, который играл рядом. Ребенка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Сейчас он ждет перевозки спецбортом в Екатеринбург. Состояние – крайне тяжелое. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело.

ЧП случилось накануне вечером в коллективных садах под Нижним Тагилом. По предварительным данным, пьяный 35-летний мужчина стрелял из пневматической винтовки по жестяным банкам и случайно попал в голову семилетнему мальчику, который в компании друзей находился рядом. Ребенка с открытой черепно-мозговой травмой доставили в местную больницу №1, но до сегодняшнего дня состояние его медики квалифицируют как крайне тяжелое. Сейчас решается вопрос о транспортировке ребенка вертолетом в Екатеринбург, в детскую больницу №9.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по ст.213 УК РФ «Хулиганство».

«Личность «снайпера» установлена, он понесет за свои «шалости» предусмотренную законом ответственность, – сообщил руководитель пресс-службы полицейского главка подполковник Валерий Горелых. – Сыщики установили, что гражданин стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от тарзанки. Одна из пуль попала ребенку в область головы, пока он ожидал своей очереди покататься. Подозреваемый после случившегося скрылся, но представители МВД его быстро нашли и задержали. Им оказался ранее не судимый житель поселка Рудник им. III Интернационала по имени Александр 1984 года рождения, официально нигде не работающий. В состоянии алкогольного опьянения он прятался в одном из садовых домиков. Органы внутренних дел изъяли у него две пневматические винтовки марки «Иж» и Quattro Trigger без серийного номера производителя, а также 10 металлических пуль. Один «ствол» он перебросил на участок соседа, но тот, обнаружив пневматику, передал вещдок силовикам, как говорится, от греха подальше».

МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела еще и по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Пока в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Тем временем следственный комитет ходатайствовал перед прокуратурой об изъятии и передаче из органов полиции уголовного дела в СУ СК РФ по Свердловской области.

Добавим, что известно имя мальчика – Егор. Он учится в первом классе местной школы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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