Екатеринбургским врачам удалось стабилизировать состояние мальчика, которому прострелил голову пьяный уралец

Врачи продолжают бороться за жизнь семилетнего мальчика Егора, которому прострелил голову пьяный тагильчанин.

Накануне ребенок был доставлен в ДГКБ №9 в крайне тяжелом состоянии. После происшествия малыш находится в коме на искусственной вентиляции легких. За ночь медикам удалось стабилизировать его состояние и приступить к операции. Прогнозов врачи пока не дают.

«Состояние мальчика удалось стабилизировать. Сейчас нейрохирурги проводят операцию, ее результаты станут известны к концу дня. У ребенка тяжелая травма, поэтому может понадобиться несколько операций», – сообщила «Новому Дню» представитель горздрава Татьяна Ауст.

Напомним, трагедия случилась в коллективных садах Нижнего Тагила. 35-летний пьяный мужчина, стреляя по банкам из пневматической винтовки, случайно попал в голову маленькому мальчику, который играл рядом. Полицейские быстро установили личность стрелка. По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело по ст.213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В МВД также решается вопрос о возбуждении уголовного дела еще и по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Тем временем следственный комитет ходатайствовал перед прокуратурой об изъятии и передаче из органов полиции уголовного дела в СУ СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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