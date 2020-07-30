Страховщики вводят новые тарифы ОСАГО: с дискриминацией по полу, наличию детей и цвету авто

С 24 августа в России заработают новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Все действующие коэффициенты типа «бонус-малус», «аварийность» сохранятся. Но изменится подход к расчету тарифа.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции замначальника уральского главного управления банка России Светлана Фурдуй, тарифный коридор расширяется, причем в зависимости от вида транспорта. Для легковушек – это 10% в обе стороны, для автобусов и трамваев возможно изменение только нижней границы на 5%, для водителей опасных транспортных средств и такси тарифный коридор может отклоняться на 30% в сторону увеличения или уменьшения. Всем водителям присвоят риск-профиль, и этим будет заниматься каждая страховая самостоятельно, по своим собственным правилам.

ЦБ исключил несколько дискриминационных факторов: это раса, вероисповедание, национальность, языковая принадлежность и должностное положение. Только эти характеристики нельзя будет учитывать при расчете риск-профиля, все остальное отдано на откуп страховщикам. В частности, Фурдуй отметила: страховщик может учитывать семейное положение водителя, наличие у него детей, его пол, образование, цвет автомобиля «и любые другие факторы, которые страховая сможет себе позволить». Предполагается также, что страховщики будут учитывать, как часто водитель нарушает ПДД и какого типа эти нарушения. Отметим, до сих пор из «личностных» характеристик водителя учитывались только возраст и стаж вождения – и эти параметры сохранятся, они заложены при расчете коэффициентов. Светлана Фурдуй подчеркнула, что для автомобилиста условия страхования должны быть полностью прозрачны, страховщики обязаны публиковать правила, по которым они делают расчет, и объяснять, из чего сложилась сумма.

Также в тарифе будут учитываться нарушения ПДД. Начальник управления методологии Российского союза автостраховщиков Андрей Спиров пообещал, что только на основании одного нарушения ПДД никто стоимость тарифа для водителя поднимать не будет. «Кто-то говорит: я нарушил один раз и сразу тариф по ОСАГО взлетит? Конечно, нет. Речь идет не об этом. Там (в законе) перечислены виды нарушений, это грубые и серьезные нарушения, наличие которых в бэкграунде страховщик сможет учитывать при определении базового тарифа. Состояние опьянения, отказ от освидетельствования, если водитель скрылся с места ДТП – это одна группа нарушений. И вторая группа нарушений – это проезд на красный цвет, выезд на встречную полосу и существенное нарушение скорости, а именно на 60 и более км/ч. Последние три нарушения будут влиять на тариф, если водитель попался неоднократно, два и более раза, причем камеры не учитываются, потому что по камерам штраф всегда приходит собственнику. И не будет это применяться, если случилось ДТП и была страховая выплата, поскольку это влияет на КБМ, чтобы избежать двойного негативного влияния на одного и того же автовладельца», – рассказал эксперт.

Он также сообщил, что страховые сами выберут, какие факторы им учитывать, кто-то может опираться на три фактора, другие – на тридцать три. «Это будут матрицы, стандартизировать их не представляется возможным и не представляется нужным», – считает представитель РСА.

Спиров добавил, что в Свердловской области с 24 августа в большинстве населенных пунктов уменьшится региональный коэффициент, в Екатеринбурге, например, с 1,8 до 1,72, в Полевском, Верхней Салде станет 1,18 вместо 1,2.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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