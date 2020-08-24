Лихачи заплатят больше: в России ввели новые правила расчета тарифов ОСАГО

В России с 24 августа вступили новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Страховщики отныне разрешено более индивидуализированно устанавливать тарифы для водителей в пределах коридора базовых ставок, который расширили для физических лиц на 10%.

Согласно поправкам в закон об ОСАГО, страховые компании при расчете тарифа могут учитывать нарушение правил дорожного движения, степень агрессивности вождения, нарушение правил эксплуатации автомобиля, семейное положение водителя, наличие у него детей, его пол, образование и даже цвет автомобиля. Однако им запрещено применять дискриминирующие факторы – раса, вероисповедание, национальность, языковая принадлежность и должностное положение.

Таким образом, страховщики теперь сами будут определять, какие факторы им учитывать. Применяемые тарифные факторы должны будут опубликованы на сайтах страховых компаний.

Как сообщал «Новый День», до сих пор из индивидуальных характеристик водителя при расчете стоимости полиса учитывались только возраст и стаж вождения – эти параметры сохранились. Кроме того, сохранились все действующие коэффициенты типа «бонус-малус», «аварийность».

Добавим, что с 24 августа расширяется тарифный коридор базовых ставок стоимости ОСАГО для легковых автомобилей физлиц на 10% в обе стороны (от 2 471 рубля до 5 436 рублей), для такси и водителей опасных транспортных средств – на 30% вверх и вниз, а для автомобилей юридически лиц – на 20% в обе стороны.

По мнению Банка России, персонализация тарифов позволит снизить тарифы для аккуратных и безаварийных водителей и поднять для лихачей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.08.20

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