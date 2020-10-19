Маркетплейс позволит купить ОСАГО без комиссии

Российские автовладельцы получили право приобретать полис ОСАГО с помощью финансовых платформ (маркетплейсов) с 19 октября. Такая возможность появилась благодаря поправкам к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

За оформление полиса маркетплейс не будет взимать комиссию. Стоимость полиса рассчитают через финансовую платформу. Его стоимость будет равняться цене, указанной на официальном сайте страховщика.

Стоит отметить, что 1 октября также вернулись старые правила страхового возмещения по ОСАГО. Если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, страховая компания снова может предъявить к нему требование компенсировать все убытки за свой счет.

Напомним, что в конце августа сразу несколько страховых компаний заявили о намерении привязать стоимость полиса ОСАГО в том числе к марке и модели страхуемого автомобиля. Первыми о данных параметрах, как о «факторе риска» заговорили в «Ингосстрахе» и «Страховом Доме ВСК». Эти страховщики также предлагали рассчитывать стоимость ОСАГО, исходя из семейного положения страхователя.

Кроме того, с 24 августа вступили в силу новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Страховщикам разрешено более индивидуализированно устанавливать тарифы для водителей в пределах коридора базовых ставок, который расширили для физических лиц на 10%.

Согласно поправкам в закон об ОСАГО, страховые компании при расчете тарифа могут учитывать нарушение правил дорожного движения, степень агрессивности вождения, нарушение правил эксплуатации автомобиля, семейное положение водителя, наличие у него детей, его пол, образование и даже цвет автомобиля. Однако им запрещено применять дискриминирующие факторы – раса, вероисповедание, национальность, языковая принадлежность и должностное положение.

Как сообщал «Новый День», с 24 августа расширился тарифный коридор базовых ставок стоимости ОСАГО для легковых автомобилей физлиц на 10% в обе стороны (от 2 471 рубля до 5 436 рублей), для такси и водителей опасных транспортных средств – на 30% вверх и вниз, а для автомобилей юридически лиц – на 20% в обе стороны. По мнению Банка России, персонализация тарифов позволит снизить тарифы для аккуратных и безаварийных водителей и поднять для лихачей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.10.20

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