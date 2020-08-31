Стоимость полисов ОСАГО хотят определять с учетом модели авто

Сразу несколько страховых компаний намерены привязать в России стоимость полиса ОСАГО в том числе к марке и модели страхуемого автомобиля, пишет «Газета.Ru». Первыми о данных параметрах, как о «факторе риска» заговорили в «Ингосстрахе» и «Страховом Доме ВСК». Эти страховщики также предлагают рассчитывать стоимость ОСАГО, исходя из семейного положения страхователя. О том, как сильно и в какую сторону в зависимости от параметров изменится стоимость полисов, издание не сообщает.

В «АльфаСтраховании» обещали определиться с новыми «коэффициентами страховщика» к 5 сентября, когда получат необходимые указания от ЦБ. Представитель компании «МАКС» рассказал о консервативном подходе к определению стоимости полиса ОСАГО.

На данный момент никакой конкретики о марках и моделях автомобилей, которые могли бы повышать или понижать стоимость страховки, пока нет. Вероятно, их определят по среднестатистической манере вождения (средней скорости, частоте резких разгонов и торможений, нарушений ПДД и пр.) их владельцев, отслеживать которую предполагается с помощью GPS-трекеров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.08.20

Молодой Бутусов, скромный Россель и первые метростроевцы – в Екатеринбурге открылась выставка об истории строительства подземки (ФОТО). / Метро Екатеринбурга вернется к обычному режиму работы в сентябре. / Суд отказался считать аэровокзал аэропорта Уктус объектом культурного наследия. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»