Автостраховщики больше месяца не могут починить новую базу ОСАГО, на которую потратили 2 миллиарда

АИС ОСАГО, после внедрения которой с конца июня автовладельцы не могли оформить автогражданку, до сих пор сбоит. «28 июля состоялось первое настолько масштабное обновление обновление АИС, это огромная база данных. Естественно, к сожалению, при такой масштабной работе возникли шероховатости. В ежедневном, даже ежечасном режиме мы мониторим и отслеживаем проблемы. Была проблема с актуализацией базы для ГИБДД, но я так понимаю, что она улажена, у меня нет самой свежей информации, но я не вижу возгласы, что «прошел месяц и ничего не сделано». Но в целом база работает и справляется», – заявил сегодня на пресс-конференции начальник управления методологии Российского союза автостраховщиков Андрей Спиров.

«Первые две недели были серьезные проблемы, сейчас их стало меньше, они не влияют на взаимодействие с клиентами», – добавил представитель Союза страховщиков Свердловской области «Белый соболь» Иван Косьмин.

Отметим, на сайте РСА до сих пор висит предупреждение: «В настоящее время наблюдаются проблемы с отображением информации в пользовательских сервисах на сайте об успешно загруженных после 28.06.2020 договорах в АИС ОСАГО». Источник «Нового Дня» подтвердил, что в целом за прошедшие недели проблем с базой на самом деле стало меньше, по крайней мере, страховщики могут оформить полис ОСАГО, но полностью от всех проблем избавиться не удалось.

Напомним, на внедрение новой системы РСА потратил около 2 млрд рублей. Ее запуск обернулся масштабным сбоем: автовладельцы практически не могли оформить полис ОСАГО, без которого нельзя садиться за руль. При этом оформленные полисы не отображались в базе ГИБДД, проблема коснулась порядка 60% договоров по автогражданке. В ГИБДД Свердловской области рекомендовали владельцам е-ОСАГО временно возить с собой распечатку полиса или сохранить его в телефоне, чтобы предъявить при необходимости.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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