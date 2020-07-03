Масштабный сбой в РСА: автовладельцы неделю не могут оформить ОСАГО, в ГИБДД не видят существующие полисы

Автовладельцы по всей России уже около недели фактически не могут оформить полис ОСАГО, без которого садиться за руль нельзя. Оформленные полисы не отображаются в базе ГИБДД. Всему виной, как оказалось, внедрение новой системы, на которую Российский союз автостраховщиков потратил 2 млрд рублей.

В редакцию «Нового Дня» обратился житель Екатеринбурга, который рассказал о своих попытках получить автогражданку. «С прошлых выходных я пытаюсь продлить полис ОСАГО. Все данные должны автоматически «подтягиваться» из старого полиса, но вылетает ошибка,не удалось автозаполнение. Попробовал вручную. Машина с 2017 года, но мне сообщают «нет информации о т/с в базе РСА». Вчера поехал к страховщикам, оформлять бумажный полис. Мне сказали: «Это проблема у всего РСА, за день только пару полисов оформить смогли еле-еле, все лежит, идут ремонтные работы». Когда ремонтные работы закончатся, не ясно», – сообщил автовладелец.

В профильных сообществах можно найти десятки аналогичных сообщений: владельцы легковушек, мотоциклов, тракторов не могут оформить автогражданку. Люди буквально проклинают систему, припоминая все проблемы автострахования, так как без ОСАГО они лишены возможности водить машину, в том числе по работе.

Сотрудники страховых компаний также говорят о невозможности работать. «У нас две проблемы. Очень тяжело рассчитывать бонусы, они практически не подгружаются. ОСАГО оформляется через раз и очень долго. Вторая проблема – то, что мы сейчас оформляем, в базу РСА не подгружается. То есть в ГИБДД не видят, есть ли страховка», – рассказал на условиях анонимности сотрудник страховой компании. В страховые РСА направило письмо с весьма скупым объяснением: «В настоящее время наблюдаются проблемы с отображением информации в пользовательских сервисах на сайте РСА об успешно загруженных договорах в АИС ОСАГО 2.0. Проблема затрагивает порядка 60% договоров, поэтому не все загруженные в АИС ОСАГО 2.0 договоры можно проверить с использованием пользовательских сервисов сайта РСА. На текущий момент мы совместно с подрядчиком проводим локализацию и расследование причин данной проблемы. О сроках устранения будет сообщено дополнительно».

Впрочем, в открытом доступе информация еще более скудная. «В настоящее время наблюдаются проблемы с отображением информации в пользовательских сервисах на сайте об успешно загруженных после 28.06.2020 договорах в АИС ОСАГО», – сообщается на сайте РСА.

Зато там размещены новости о запуске новой единой информационной системы ОСАГО, «которая позволит радикально пересмотреть подход к качеству данных и их защищённости». Только на первом этапе построения этой системы было потрачено более двух миллиардов рублей. И именно она стала причиной масштабного сбоя. Это подтвердил «Новому Дню» руководитель представительства РСА в УрФО Вячеслав Тарасов. «Существует некая проблема с введением новой системы АИС ОСАГО. Я думаю, все делается, для того, чтобы эту проблему устранить. Потому что масса людей не могут даже поставить машину на учет из-за отсутствия полиса ОСАГО. Данной проблемой занимаются», – рассказал Тарасов. За более подробным комментарием он посоветовал обратиться в центральный офис РСА, так как это их зона ответственности.

Там также подтвердили, что сбой произошел из-за новой системы, она содержит технические ошибки, из-за которых происходят приостановки в работе системы. «В частности, среди технических проблем, над которыми ведется активная работа – отказоустойчивость системы и время от времени возникающие задержки с получением от системы КБМ, а также связанные с этим некоторые проблемы в работе системы гарантирования е-гарант», – сообщили в пресс-службе РСА. Там отметили, что рассчитывают на завершение донастроек в ближайшее время, более точную информацию о сроках в РСА не предоставляют.

В Управлении ГИБДД по Свердловской области корреспонденту «Нового Дня» рассказали, что знают о сбое, уже поступали жалобы от автовладельцев. Проблемы с водителями, у которых е-ОСАГО есть, но в базе не отображается, обещают решать в индивидуальном порядке. В ГИБДД рекомендуют временно возить с собой распечатку полиса или сохранить его в телефоне, чтобы предъявить при необходимости.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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