Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по количеству е-ОСАГО

Свердловская область вошла в тройку лидеров среди регионов по количеству оформленных электронных полисов ОСАГО. Как сообщили в пресс-службе РСА, первые строчки рейтинга заняли Москва и Московская область – там е-ОСАГО оформили по 1,6 млн и 950 тыс. автомобилистов. В Свердловской области 721 тыс. человек имеют электронный полис, это почти на 200 тысяч больше, чем в Санкт-Петербурге. Также е-ОСАГО популярно в Самарской, Новосибирской областях, Краснодарском крае, Воронежской области, Красноярском крае, в Кемерове, Приморье, Татарстане, Дагестане, Иркутской и Белгородской областях.

Всего по стране на е-ОСАГО приходится примерно половина всех проданных полисов, причем это количество осталось на уровне 2019 года, то есть пандемия на продажах электронных полисов не сказалась. В РСА рассказали, что количество жалоб на проблемы с покупкой е-ОСАГО минимально. Автостраховщики планируют дальше развивать онлайн-сервисы, в частности – переходить на урегулирование убытков в онлайне. «Мы видим, что страховщики активно развивают мобильные приложения и на 2021 год наметили электронное урегулирование убытков. Таким образом, страховое сообщество подготовлено к следующему шагу – помимо электронных продаж, станет возможно получить весь спектр услуг в онлайн-режиме», – отметил президент РСА Игорь Юргенс.

Добавим, в прошлом году РСА внедрил новую систему АИС ОСАГО. На нее потратили около 2 млрд рублей, а для автомобилистов запуск системы обернулся проблемами с оформлением полисов. Их попросту не могли оформить. Перебои в работе баз данных до сих пор есть, на сайте РСА висит предупреждение о том, что возможны задержки в получении ОСАГО при оформлении через «еГарант», а также о том, что есть проблемы с отображением информации о полисах, оформленных после 28 июня 2020 года. То есть владельцы действующего полиса могут не найти его в базе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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