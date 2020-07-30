Свердловская филармония за время пандемии недополучила 17 миллионов рублей

Выпадающие доходы Свердловской филармонии с момента закрытия в марте составили около 17 миллионов рублей, а по итогам года могут вырасти до 30 миллионов, – рассказал директор учреждения Александр Колотурский. При этом филармонии пришлось серьезно потратиться на приобретение рециркуляторов, дезинфицирующих средств и прочих атрибутов, необходимых по требованиям Роспотребнадзора.

Вопрос о доходах был задан Александру Колотурскому во время пресс-конференции ТАСС, в которой также принимал участие замминистра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

«Когда говорят о деньгах, мой энтузиазм уменьшается резко. Тем более когда говорят в присутствии учредителей. Если бы я в отдельной комнате говорил, наговорил бы много, – прокомментировал Александр Колотурский. – До этого сезона убытки составили где-то 17 миллионов рублей. Если взять весь год, то к 30 миллионам подойдет. Если говорить, кто и что нам может дать, то у нас один папа – это наше правительство. Если что-то решат [дать], скажем спасибо. Если не решат, тоже спасибо скажем, потому что ответственность уже будет не наша».

По словам Колотурского, Свердловская филармония в добавок к убыткам потратила довольно много средств на выполнение требований Роспотребнадзора.

«Мы все выполнили, у нас, наверное, самые безопасные залы теперь. Мы даже на большой зал рециркулятор сделали, который в течение часа очищает воздух. И малый, и репетиционный залы. Все сделали. Надеюсь, нам восстановят когда-то эти расходы», – отметил Колотурский.

Напомним, в Екатеринбурге управление культуры сообщало, что по муниципальным учреждениям культуры выпадающие расходы составят 350 миллионов рублей. Летом городским учреждениям (филармония – областное учреждение) уже сократили финансирование, в том числе на оплату труда. Зарплаты в отрасли упали на 20%.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/698256.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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