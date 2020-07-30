Дмитрий Баранов официально уволен с поста вице-мэра Екатеринбурга

В администрации Екатеринбурга официально подтвердили увольнение заместителя главы по социальной политике Дмитрия Баранова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, чиновник уволен с сегодняшнего дня по собственному желанию. Исполняющим обязанности на эту должность назначена Елена Левина, ранее занимавшая пост руководителя комитета по социальной политике.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 30.07.20

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