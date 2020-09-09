Новым вице-мэром по социальной политике стала Екатерина Сибирцева

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил своим заместителем по социальной политике начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерину Сибирцеву.

В администрации уточнили, что Екатерина Сибирцева родилась 17 декабря 1972 года в Свердловске. Окончила школу № 9 Екатеринбурга, в 1994 году – физический факультет Уральского государственного университета М. Горького. В 2008 году стала директором родной школы, в 2016 – начальником департамента образования.

Напомним, ранее этот пост занимал Дмитрий Баранов. В конце июля он был уволен по собственному желанию. Исполняющим обязанности в течение нескольких недель была Елена Левина, руководитель комитета по социальной политике.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.09.20

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