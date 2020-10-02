Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового начальника департамента образования. Им стал директор городского Дворца молодежи Константин Шевченко. К исполнению новых должностных обязанностей он приступит с 5 октября. Информацию о назначении «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе мэрии.

Напомним, прежний руководитель департамента Екатерина Сибирцева была повышена до статуса вице-мэра по социальной политике. До прихода Шевченко городским образованием руководила Ольга Бабченко, заместитель Сибирцевой.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.10.20

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