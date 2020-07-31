Свердловский оперштаб заявил о 60-кратном увеличении тестов на Covid-19 по сравнению с началом пандемии

Оперштаб в Свердловской области заявил о достаточном количестве лабораторных исследований на коронавирус среди жителей региона на сегодняшний день. Такой ответ был дан на вопрос РИА «Новый День», будет ли проводиться больше тестов на Сovid-19 после смены руководителя областного минздрава.

«В Свердловской области проводится обязательное тестирование всех групп риска, определенных Роспотребнадзором. В регионе проводится сегодня в сутки 10-12 тысяч исследований, что в 60 раз больше, чем на начальном этапе работы лабораторий», – сообщил оперштаб.

Напомним, низкий охват тестирования на коронавирус пациентов с признаками ОРВИ был одной из главных претензий Росздравнадзора по итогам внеплановой проверки системы здравоохранения Свердловской области. Также контрольный орган отмечал несоблюдение сроков проведения и предоставления результатов лабораторных исследований на Covid-19. «Новый День» неоднократно писал о проблемах с тестированием людей, которые находились в близком контакте с заболевшими коронавирусом . Отметим, что критические замечания Росздравнадзора стали одной из причин отставки предыдущего министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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