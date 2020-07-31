В нижнетагильском СИЗО откроется избирательный участок

В СИЗО Нижнего Тагила откроется временный избирательный участок для проведения голосования на довыборах депутата муниципальной думы. Состав участковой комиссии будет сформирован из работников следственного изолятора, так как из-за ограничений по коронавирусу доступ посетителей на территорию учреждения ограничен.

«СИЗО находится в пределах одномандатного избирательного округа № 10, по которому 13 сентября состоятся дополнительные выборы депутата Нижнетагильской думы, и там содержатся граждане, обладающие активным избирательным правом. Мы приняли решение об организации в изоляторе участка для голосования по месту временного пребывания избирателей. В связи с эпидемиологической ситуацией обеспечить им право проголосовать мы можем только таким способом», – рассказали в территориальной избирательной комиссии Ленинского района города.

Всего в избирательном округе №10 работают 11 участковых комиссий. Их действия координирует Ленинская ТИК, полномочия окружной комиссии возложены на городской избирком Нижнего Тагила.

Напомним, в довыборах участвуют 6 кандидатов: директор спортивной школы «Юпитер» Александр Долгоруков («Единая Россия»), кладовщик ЕВРАЗ Надежда Журавлева («Яблоко»), директор спортивной школы №3 Сергей Шамшуров («Справедливая Россия»), слесарь-ремонтник Сергей Бердников (самовыдвижение), начальник производственного участка ООО «Тагильское пиво» Михаил Бояркин (КПРФ) и безработный Сергей Бурлай (ЛДПР). Все кандидаты на сегодняшний день зарегистрированы. В кампании также участвовал работник литейного цеха УВЗ Александр Иванов, но он отозвал свое заявление. За ним числились три погашенные судимости.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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