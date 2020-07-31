Жители Сортировки пожаловались в полицию на соседей, которые под их окнами резали баранов (ВИДЕО)

На Сортировке жители многоквартирного дома на улице Червонной пожаловались на соседей, которые на территории своего участка забивали и освежевывали баранов. Это один из домов в частном секторе напротив многоквартирника. Сегодня на место прибыли правоохранители, обитателей участка забрали для дальнейших разбирательств.

Накануне в паблике «Район Сортировка» появилось видео с улицы Червонной – на котором видно, как к частному сектору подъезжает фура с двумя платформами, заполненными баранами и овцами. Люди говорят, что не могут спокойно спать из-за дикого плача животных. Жители многоквартирного дома на Червонной рассказывают, что стадо гуляло на местной детской площадке. Жители пожаловались на происходящее в правоохранительные органы. И сегодня днем туда нагрянула полиция и Росгвардия.

Жители многоквартирника пожаловались в полицию на владельцев участка, где резали баранов

На территории участка журналисты «Нового Дня» обнаружили головы, потроха и туши убитых парнокопытных, которые лежат на грязной земле или кучах мусора, а также загон с живыми овцами и баранами. Обитателей участка забрали в полицию для объяснений. «Новый День» обратился за комментарием в УВД города по поводу выезда наряда к владельцу овец. Правоохранители не смогли оперативно предоставить информацию.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 31.07.20

Осуждены мошенницы, взявшие больше ста кредитов от имени чиновников мэрии. / Из-за коронавирусной пандемии праздничная молитва на Курбан-Байрам прошла в пустой мечети (ФОТО). / Участникам отмененного марафона «Европа-Азия» предложили два варианта – возврата денег среди них нет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»