Уральский мухтасибат: «Жертвоприношения в жилых массивах недопустимы»

Председатель Духовного управления мусульман Свердловской области (Уральский мухтасибат) Артур-хазрат Мухутдинов прокомментировал инцидент с содержанием и забоем жертвенных животных в екатеринбургском микрорайоне Сортировка накануне праздника Курбан-байрам.

Он пояснил, что правонарушение частных лиц не имеет никакого отношения к строящемуся мусульманскому центру на Сортировке. «На территории центра никогда не было ни барашков, ни фур, объект находится под постоянным наблюдением. Вместе с тем, когда данный мусульманский центр начнет свою деятельность, все ритуальные обряды, связанные с мусульманскими праздниками, и в том числе с праздником Курбан-байрам, будут проходить организованно и в соответствии со всеми санитарными нормами и требованиями. Примером для нашей работы является образцовая деятельность Московской соборной мечети, которая ежегодно удостаивается благодарности столичной мэрии за прекрасную организацию всех мусульманских мероприятий и конструктивное открытое взаимодействие со всеми городскими службами.

Во-вторых, произошедшее событие только полностью подтверждает необходимость создания мусульманского центра. Известно, что в этом районе проживает большое количество выходцев из Средней Азии из-за территориальной привязки их работы к торговому центру «Таганский ряд». Адаптация мигрантов из ближнего зарубежья, просветительская работа, их социализация, организация мусульманских ритуалов, в том числе и жертвоприношения, в соответствии с санитарными требованиями и культурными нормами современного мегаполиса является одной из главных задач мусульманского центра. Использование дворовой территории современных жилых массивов как загон для животных, организация в жилых массивах обряда жертвоприношения не соответствуют ни исламскому этикету, ни светским нормам, а поэтому недопустимы», – заявил Артур-хазрат.

Также он призвал уральские СМИ быть крайне корректными в изложении информации, которая потенциально может привести к межрелигиозным конфликтам.

Напомним, вечером 30 июля жители многоквартирного дома на улице Червонной пожаловались в соцсетях на соседей, которые на территории своего участка забивали и освежевывали баранов. Это один из домов в частном секторе напротив многоквартирника. На место прибыли правоохранители, обитателей участка забрали для объяснений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

Госпиталь в «Экспо» больше не принимает больных Covid-19: его отдадут Центру медицины катастроф. / Главвврач 40-й больницы: «Я надеюсь, пик по коронавирусу пройден». / Павел Креков: заболевшие в загородных лагерях есть, но главное – нет вспышек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»