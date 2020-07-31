Креков призвал не слушать мэров, которые «очень вольно трактуют ситуацию» с Covid-19

Замгубернатора Павел Креков на сегодняшнем брифинге призвал не прислушиваться к суждениям «непрофессионалов», в число которых он включил глав некоторых муниципалитетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Креков посетовал, что в последнее время со стороны некоторых глав появилось «много очень вольных трактовок и комментариев» ситуации с коронавирусом. «При этом мы иногда путаем дар божий с яичницей, святое с праведным, Covid-19 с пневмонией, пневмонию с Covid-19, ковидную пневмонию с бактериальной пневмонией, – сыронизировал он. – Вот давайте понимать, что у нас есть центральный штаб, который регулярно выдает информацию, есть медработники, которые все это отличают. Хочу обратить внимание, что если вопросы возникают, то их всегда можно задать в том формате, например, в котором мы с вами сейчас общаемся. Не надо прислушиваться к суждениям непрофессионалов типа «а у нас в уезде». У нас достаточно профессионалов», – заявил чиновник.

Напомним, некоторые главы в последние недели действительно заявляли, что ситуация у них в территориях несколько печальнее, чем о том говорит центральный штаб. Например, на прошлой неделе Креков заявил, что свободных коек с каждым днем становится больше, а ряд глав сообщили прямо противоположное. Так, мэр Тавды Виктор Лачимов заявил, что его районная больница не справляется с возросшим числом пациентов. «Мы открыли дополнительно 40 инфекционных коек в бывшем здании роддома. Остался еще один этаж, и я чувствую, что еще мы будем открывать. Но до бесконечности это невозможно делать, сами понимаете. Сегодня наша больница, к сожалению, не справилась с санитарными нормами, все врачи переболели. Мы идем к ним спасать свое здоровье, а они больные работают и заражают других»,– сказал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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