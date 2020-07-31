«Семью привлеку, организуем пит-стоп», – участники марафона «Европа – Азия» сами себе организуют забег (ФОТО)

Сегодня идет первый день, когда организаторы марафона «Европа – Азия» раздают стартовые пакеты участникам забегов. Напомним, что формат мероприятия изменился буквально за несколько дней до старта – марафон в его обычной форме отменили, предложив желающим либо пробежать по любому удобному маршруту и предъявить трек, чтобы потом получить медаль, либо перенести участие на 2021 год, заполнив специальное заявление. О возврате денег речи не шло.

Пока неизвестно, сколько человек в итоге решат бежать в этом году. Но к 18:00 часам палатку, где раздают стартовые пакеты, посетили около 500 атлетов. Ответственный организатор за работу с участниками и волонтерами Елена Филимонова рассказала «Новому Дню», что всего заявились около 4000 тысяч человек. И лишь малая часть людей просит вернуть деньги. «Обращений на возврат денег не много. На данный момент на электронной почте около 150 писем о возврате денег. Если сравнивать с количеством зарегистрированных – это единицы. Я думаю, что нами будет принято решение о том, что мы вернем им деньги», – сообщила Елена Филимонова.

Те, кто сегодня пришел получать стартовые пакеты, строят маршрут для забега, результаты трекинга они должны предоставить до 16 августа 2020 года. Например, екатеринбурженка Юлия Витебская решила 2 августа (когда должен был состояться старт марафона) преодолеет 21 километр, но уже в Волгограде – планы изменились, когда стало известно об отмене общего старта в уральской столице.

Максим Рябинин из Нижнего Тагила будет бежать в родном городе. «Выбрал трассу в Нижнем Тагиле, чтобы меньше машин было. Скорее всего, это за городом будет. Я бегу 21 километр. Надеюсь, медицинская помощь мне не понадобится, а воду я с собой буду нести. Отрицательно отношусь к изменению формата марафона. Тут весь интерес был в том, чтобы вместе пробежать. Это очень заряжает», – добавил мужчина.

Екатеринбуржец Евгений Королев решил преодолеть максимальный рубеж на марафоне – он пробежит 42,2 километра. Но пока выбирает день для данного события. Атлет хочет подождать, когда жара спадет, чтобы было комфортнее на маршруте. «Мы уже тренировались на длинные дистанции. Я еще свою семью подключу к этому. Они будут где-то на машине стоять. Пит-стоп устроим какой-нибудь. Сами себе этот праздник организуем», – говорит Евгений.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 31.07.20

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