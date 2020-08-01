В Свердловской области горит более двух тысяч гектаров леса

В Свердловской области на сегодняшний день охвачено пожарами 2 166 га леса. Более обширные территории горят только в двух регионах страны: на Чукотке (61 320 га) и в ХМАО (4 342 га). Как сообщает ФГУП «Авиалесоохрана», на Среднем Урале пожары есть на шести лесных участках. В том числе – на землях особо охраняемых природных территорий, в заповеднике «Денежкин Камень». Там накануне удалось локализовать пожар на территории 120 га, закончена прокладка минерализованной полосы по всему периметру пожара, помог и дождь, который шел с ночи 30 июля. «Сегодня с территории заповедника мы выводим силы МЧС. Завтра уедет резерв Авиалесоохраны из Абакана, они очень хорошо помогли. Окончание строительства минерализованной полосы произошло благодаря им. Я бесконечно благодарна волонтерам и всем, кто помог с продуктами для волонтеров», – сообщила в пятницу директор заповедника Анна Квашнина.

Практически все остальные лесные пожары в Свердловской области находятся на севере региона – в Ивдельском, Гаринском городских округах и в Пелыме введен режим ЧС.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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