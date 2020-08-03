российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 августа 2020, 16:15 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Свердловский губернатор предложил поднять плату за коммуналку

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять плату за коммунальные услуги на 5,24%.

Об этом говорится в публикации на портале правовой информации региона. Проиндексировать плату за ЖКУ в сторону повышения, согласно документу, подписанному главой региона, предлагается с 1 июля 2021 года.

Напомним, ранее областное правительство предложило увеличить минимальный ежемесячный взнос на капремонт с 1 января 2021 года – до 10 рублей 11 копеек за один квадратный метр. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу (до 4 августа).

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.08.20

В Свердловской области начали сдавать ЕГЭ те, кого не допустили с первого раза. / «Уктусскому стрелку» грозит пожизненный срок. / Главный пульмонолог рассказал, стоит ли переболевшим Covid-19 сдавать плазму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Ежемесячный взнос на капремонт хотят увеличить с нового года

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,