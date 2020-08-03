Свердловский губернатор предложил поднять плату за коммуналку

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять плату за коммунальные услуги на 5,24%.

Об этом говорится в публикации на портале правовой информации региона. Проиндексировать плату за ЖКУ в сторону повышения, согласно документу, подписанному главой региона, предлагается с 1 июля 2021 года.

Напомним, ранее областное правительство предложило увеличить минимальный ежемесячный взнос на капремонт с 1 января 2021 года – до 10 рублей 11 копеек за один квадратный метр. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу (до 4 августа).

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.08.20

В Свердловской области начали сдавать ЕГЭ те, кого не допустили с первого раза. / «Уктусскому стрелку» грозит пожизненный срок. / Главный пульмонолог рассказал, стоит ли переболевшим Covid-19 сдавать плазму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»