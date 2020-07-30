Ежемесячный взнос на капремонт хотят увеличить с нового года

С января 2021 года жители Свердловской области, вероятно, будут больше платить по взносам на капитальный ремонт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект постановления областного правительства о повышении взносов уже опубликован на сайте МинЖКХ. Согласно проекту, минимальный ежемесячный взнос на капремонт с нового года будет установлен в размере 10 рублей 11 копеек за один квадратный метр. На том же уровне планируется удержать его в 2022 и 2023 годах. Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу (до 4 августа).

Напомним, 1 января 2020 года взнос на капремонт увеличился с 9 рублей 36 копеек до 9 рублей 72 копеек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 30.07.20

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