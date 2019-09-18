Взносы на капремонт в Свердловской области вырастут с 1 января

С 1 января 2020 года жители Свердловской области будут платить за капремонт на 3,8% больше.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, такое решение принято сегодня на заседании областного правительства. С нового года размер минимального взноса составит 9 рублей 72 копейки с одного квадратного метра. «Действующий тариф составляет 9,36 рубля с квадратного метра. В рамках принятого решения он поднимется на 36 копеек – в пределах прогнозируемого индекса инфляции, и это даст региону возможность своевременно выполнять все работы следующего планового периода», – пояснил глава минЖКХ Николай Смирнов.

По официальной информации, в 2019 году капитальный ремонт многоквартирных домов на Среднем Урале осуществляется в 72 муниципальных образованиях и охватывает 1039 объектов жилфонда. По данным регионального оператора, к середине сентября стопроцентное выполнение плановых показателей обеспечено в 23 территориях. Степень готовности оставшихся МКД составляет от 91 до 99 процентов. Срок ввода их в постремонтную эксплуатацию – октябрь-декабрь этого года.

Екатеринбург, служба информации

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