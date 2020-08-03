Скончался легендарный руководитель Свердловского управления Банка России

На 73-м году жизни скончался бывший руководитель управления Банка России по Свердловской области Сергей Сорвин.

«Коллеги помнят Сергея Васильевича как порядочного, отзывчивого человека и талантливого, эффективного руководителя, всю свою трудовую деятельность посвятившего банковскому делу и внесшему значительный вклад в развитие банковского сектора России», – говорится в некрологе на сайте Ассоциации банков России. Сергей Сорвин пробыл на своем посту рекордно долгий срок – с 1987 по 2013 год.

Добавим, что в 1993 году он активно выступал против идеи Эдуарда Росселя создать Уральскую Республику. За несколько дней до судьбоносного заседания облсовета Сорвин написал письмо, адресованное президенту РФ Борису Ельцину, вице-премьеру Егору Гайдару, главе областной администрации Эдуарду Росселю и председателю облсовета депутатов Анатолию Гребенкину. В письме содержалась клятва в верности Ельцину, осуждение действий депутатов Верховного совета РФ 3 октября и просьба к свердловским властям – отказаться от идеи Уральской Республики как от «непродуманного, скоропалительного действия». Под обращением подписался весь коллектив Свердловского управления Банка России.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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