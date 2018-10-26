РИА «Новый День» представляет вторую часть «Архивных дел», посвященных Уральской Республике Эдуарда Росселя. В первой части мы рассказали о принятии декларации о провозглашении этого непризнанного Москвой субъекта Федерации. Сегодня речь пойдет о принятии Конституции Уральской Республики, ровно 25 лет со дня которого исполнится завтра, 27 октября.

Напомним, декларация о провозглашении Уральской Республики была принята Свердловским облсоветом народных депутатов 1 июля 1993 года. Сразу после этого началась работа над проектом ее Конституции – одновременно с созданием в Москве проекта Конституции федеральной.

Проходила эта деятельность в условиях тяжелейшего политического кризиса всероссийского масштаба. 21 сентября президент Борис Ельцин подписал знаменитый указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ». Этот указ прекращал деятельность Совета народных депутатов России, а также ликвидировал советы народных депутатов в субъектах РФ. Финалом противостояния между президентом и Верховным советом стали трагические события в Москве 3-4 октября 1993 года.

Несмотря на все непростые обстоятельства, Свердловский облсовет продолжал работать. Но это не значит, что в Екатеринбурге не заметили московского «черного октября». Тому есть и документальные подтверждения. В томе архивных документов, посвященных Конституции Уральской Республики, хранится подлинник коллективного письма Свердловского управления Центробанка России, адресованного президенту РФ Борису Ельцину, вице-премьеру Егору Гайдару, главе областной администрации Эдуарду Росселю и председателю облсовета депутатов Анатолию Гребенкину. В нем содержится клятва в верности президенту Ельцину, осуждение действий депутатов Верховного совета РФ 3 октября и просьба к свердловским властям – отказаться от идеи Уральской Республики как от «непродуманного, скоропалительного действия». Первая из нескольких десятков подписей под обращением – легендарного в банкирских кругах Сергея Сорвина, руководителя свердловского управления ЦБ РФ, который занимал этот пост с 1987 по 2013 год.

Несмотря на указ Ельцина о прекращении деятельности региональных советов и просьбу из Центробанка, Россель и Гребенкин выносят вопрос о принятии Конституции Уральской Республики на пленарное заседание 27 октября 1993 года. Московские события 3-4 октября еще не далеки, и депутат Владимир Шардин прямо на этапе утверждения повестки берет слово и читает стихотворение собственного сочинения, в котором говорится об октябрьской трагедии: Опять умылася Россия

Багровой кровью сыновей

Не знаю, кто же из ушедших

До боли был тебе милей?

На стенограмме из госархива видно, что сотрудницы аппарата не успевали записывать за депутатом-поэтом: вместо некоторых слов – длинные пробелы. В 2012 году на портале «Стихи.ру» бывший депутат Шардин опубликовал расширенную версию этого стихотворения, где указал также, что тот стих «жизнь его под корень поломал», после чего он из депутата облсовета очень быстро стал таксистом. На том же историческом заседании по предложению Шардина была объявлена минута молчания по жертвам столкновений в Москве 3-4 октября.

Вернувшись к обсуждению повестки, некоторые депутаты отметили, что немедленное принятие Конституции Уральской Республики, возможно, несвоевременно. «Когда мы поднимали вопрос об Уральской Республике, во всей стране была другая ситуация и другая Конституция, – выступил депутат Емельянов. – Сейчас проект Конституции РФ переписывается, и понятие «суверенные республики» (которое вызывало особое возмущение Эдуарда Росселя, – прим. ред.) из него исключаются». Депутат подчеркнул, что в проекте федерального документа может быть еще очень много положений, о которых на Урале пока не знают. Соответственно, велик риск, что едва принятая уральская Конституция войдет в противоречие с проектом федеральной. Поэтому, резюмировал Емельянов, принятие Уральской Конституции из повестки заседания 27 октября лучше исключить.

Народному избраннику ответил руководитель депутатской рабочей группы по подготовке Конституции УР, адвокат Петр Мальцев. «Если мы сегодня примем Конституцию, те, кто придёт после нас, смогут внести поправки. Если не примем – Уральская Республика прикажет долго жить». Он доложил облсовету, что просьба о включении Уральской Республики в список субъектов РФ за подписью председателя облсовета Гребенкина уже направлена в созданную Ельциным конституционную комиссию.

Тогда же Мальцев изложил основные принципы проекта Конституции УР, разработанного большим коллективом юристов под руководством профессора Анатолия Гайды. Интересно, что в нем был заложен принцип балансировки ветвей власти. Губернатор наделялся правом вето, но заксобрание могло преодолеть его квалифицированным большинством; председатель правительства назначался губернатором только с согласия заксо; областная дума была вправе возбудить процесс отрешения губернатора от власти в случае нарушения им Конституции Уральской Республики; заксобрание было вправе выразить недоверие региональному правительству в целом.

«Как бы ни сложились обстоятельства, насколько бы ни оправдались предположения и прогнозы скептиков, я уверен в одном: мы шли правильным путём. Мы готовы провести выборы нового представительного органа власти, готов проект временного положения о выборах в заксобрание. Не растерялись, не самораспустились, а постарались выполнить свою задачу по возможности полностью», – завершил свой доклад Петр Мальцев.

Согласно утвержденному регламенту, слово после основного доклада было предоставлено руководителям профильных рабочих групп. Каждый из них воспользовался им по-своему. Например, руководитель рабочей группы № 7 Виктор Якимов (позже – мэр Каменска-Уральского, ныне – вице-спикер заксобрания), заявил: «В сложившейся политической обстановке в стране принятие Конституции Уральской Республики является дестабилизирующим фактором».

Тем не менее, в первом чтении за принятие проекта проголосовал 161 депутат (в зале на момент начала заседания присутствовали 175 из 245). Затем после перерыва началось обсуждение поправок к окончательному чтению. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий на заседании не выступал, однако заблаговременно прислал в рабочую группу письмо, в котором предлагал еще до принятия Конституции УР предусмотреть закон о столичном округе – Екатеринбурге. Но, если верить стенограмме, на заседании облсовета эта тема вообще не прозвучала.

Депутат Тамара Токарева заявила, что партия, получившая большинство в Уральском заксобрании, должна иметь реальную возможность влиять на персональный состав правительства. «Учитывая опыт Москвы, события сентября и октября, предлагаю не только председателя, но и весь состав правительства согласовывать с заксобранием», – настаивала Токарева, однако ее поправка была руководством рабочей группы отклонена.

Еще одной темой для бурной дискуссии стал вопрос о выборности глав городских и районных администраций. Сторонниками «вертикали власти» показали себя, в частности, главы администраций Нижнего Тагила Николай Диденко и Белоярского района Валерий Демидов. «Если мы хотим иметь какую-то нормальную систему исполнительной власти, о какой выборности может идти речь?» – заявил Диденко. «Попробуйте управлять территорией, если ей командует избранный человек. Мы так скатываемся до суверенитета квартир. Государственность должна быть, вертикаль должна соблюдаться», – вторил ему Демидов. Им противостоял уже упомянутый депутат Шардин: «Наоборот, будет консолидация общества, а не тыканье главы администрации, что ты, мол, ставленник и все». В итоге пункт о выборности мэров все-таки был принят.

Еще одним спорным моментом стала дата выборов первого республиканского заксобрания. Депутат Александр Аулов предложил назначить их не на декабрь 1993 года, а на март 1994-го: «Тихо, спокойно, без всякой истерики, что нас сейчас догонят и арестуют. Не пропадёт наш скорбный труд, из искры возгордится пламя».

Эдуард Россель в выступлении отдельно оговорил тему даты выборов губернатора. По его словам, согласно проекту Конституции УР, закон о выборах губернатора должен был приниматься на первом заседании избранного заксобрания, а до этого исполнение его обязанностей возлагается на главу администрации Свердловской области, то есть, собственно, на самого Росселя. Но если депутаты пожелают, тут же добавил Эдуард Эргартович, он согласен, чтобы выборы губернатора прошли одновременно с выборами в заксо – 12 декабря.

Голосование за проект Конституции Уральской Республики во втором и окончательном чтении состоялось в тот же день ближе к вечеру. В 16:43 Анатолий Гребенкин объявил результаты: за – 171 депутат, воздержались – 8, против – 10.

Затем депутаты отдельно проголосовали за остальные пункты решения: текст декларации о принятии Конституции Уральской Республики, назначение выборов в заксо 12 декабря, объявление 27 октября праздничным нерабочим днем на территории Уральской Республики. Забавно, что готовившая проект декларации о Конституции машинистка допустила интересную опечатку: вместо «выражает их (граждан, – прим. ред.) волю», напечатала «выражает его волю».

После голосования Анатолий Гребенкин провозгласил: «По приглашению последнего председателя последнего облсовета последнего созыва и исполняющего обязанности губернатора, все депутаты приглашаются на праздничный ужин!»

Однако депутатам еще предстояло принять временное положение о выборах депутатов заксобрания, и они углубились в споры о нарезке избирательных округов. Конец дискуссии привычным для себя способом положил депутат Королев, уже упоминавшийся в финале первой части нашей истории: «Банкет ждёт! Предлагаю приступить к банкету. А этот вопрос отдать малому облсовету».

Далее события развивались так же стремительно. Текст Конституции Уральской Республики был опубликован 30 октября в «Областной газете». На следующий день она вступила в силу. Указом № 1 Эдуард Россель возложил на себя исполнение обязанностей губернатора республики, а правительства республики – на правительство области (председатель – Валерий Трушников). 8 ноября облсовет назначил на 12 декабря выборы губернатора и двухпалатного заксобрания. А уже 9 ноября 1993 года история Уральской Республики подошла к концу. Был опубликован подписанный президентом России Борисом Ельциным указ № 1874 «О прекращении деятельности Свердловского областного совета народных депутатов». В преамбуле говорилось, что это сделано «в связи с неоднократным нарушением Конституции и законов РФ, выразившимся в провозглашении Свердловской области Уральской Республикой и принятии Конституции Уральской Республики». Указом президента Эдуард Россель был освобожден от должности главы областной администрации.

На референдуме 12 декабря 1993 года граждане России, в том числе и свердловчане, проголосовали за принятие Конституции страны, наделившей субъекты РФ равными правами. В 1994 году был принят Устав Свердловской области, многие положения которого, по словам Росселя, повторили тезисы Конституции Уральской Республики. В 1995 году прошли первые всенародные выборы губернатора Свердловской области, которые выиграл Эдуард Россель. Этот пост он занимал вплоть до ноября 2009 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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